Oscar'a katılan Kourtney Kardashian ve Travis Barker, kırmızı halıda öpüştü - Haberler

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Oscar'a katılan Kourtney Kardashian ve Travis Barker, kırmızı halıda öpüştü

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Verdikleri cüretkar pozlarla sık sık adından söz ettiren Kourtney Kardashian ve Travis Barker, 94. Oscar Ödülleri için Hollywood'daki Dolby Theatre'daki kırmızı halıda öpüştü. Çiftin romantik halleri ise Oscar'a damga vurdu.

Sinema camiasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar Ödülleri, sahiplerini buldu. Görkemli bir törenle gerçekleşen Oscar'a yaşanan olaylar damga vurdu. Will Smith'in eşinin hastalığıyla alay eden Chris Rock'a tokat atmasının yanı sıra Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in romantik halleri de dikkatlerden kaçmadı.

KIRMIZI HALIDA ROMANTİK ANLAR

42 yaşındaki Kourtney ve 46 yaşındaki Travis, Oscar Töreni'ne simsiyah kombinleriyle katıldı. Kırmızı halıda boy göstererek peş peşe poz veren ikili, öpüşmeyi de ihmal etmedi. Sık sık cüretkar pozlarından dolayı gündem olan çift, kırmızı halıdaki halleriyle da kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte çiftin kırmızı halıdaki halleri...

Oscar'a katılan Kourtney Kardashian ve Travis Barker, kırmızı halıda öpüştü

Oscar'a katılan Kourtney Kardashian ve Travis Barker, kırmızı halıda öpüştü

Oscar'a katılan Kourtney Kardashian ve Travis Barker, kırmızı halıda öpüştü

Oscar'a katılan Kourtney Kardashian ve Travis Barker, kırmızı halıda öpüştü

Oscar'a katılan Kourtney Kardashian ve Travis Barker, kırmızı halıda öpüştü

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kourtney Kardashian, Kırmızı halı, Magazin, Haberler

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