Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Beni, anne ve babamın yanına gömün - Haberler

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Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Beni, anne ve babamın yanına gömün

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Dün gece evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı. Atlara olan ilgisiyle tanınan Arkın, katıldığı bir programda "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne ve babamın yanına gömün" demişti.

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran 85 yaşındaki ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, dün gece evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Benim anne ve babamın yanına gömün

Cüneyt Arkın, daha önce Bilal Özcan'ın 'Laf Aramızda' programına katılmış, sohbet esnasında vasiyetini açıklamıştı. Bu zamana kadar kazandığı paralarla yatırım yapmadığını söyleyen Arkın, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Bir dükkan bir şey yapmadık. Bilmiyorum çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim, ölebilirim. Ya çalışacaksın ya bir yerden para gelecek. Yalnız benim bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim. Ancak bir yatırım yapmadık, akıllılık yapmadık. Hazır para ne kadar dayanır ki. İyi ki biriktirmişim iyi ki. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi. Kalan parayla da yaşardık. Sit alanı ilan etmişler orayı. Yani benim evim 5 liraysa 1 liraya satamıyorsun şimdi alan da bir şey yapamaz çünkü. Yalnız bir şey var. Ben köylüyüm zorluklarla baş etmeyi severim" demişti.

Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Benim anne ve babamın yanına gömün

Vasiyetiyle ilgili de konuşan Arkın, atlara olan ilgisinden dolayı "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne ve babamın yanına gömün dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Benim anne ve babamın yanına gömün

Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Benim anne ve babamın yanına gömün

Ölümüyle yasa boğan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Benim anne ve babamın yanına gömün

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Yorumlar (2)

Niğra:

Çünkü sen beni tanımazdın. ama bizler seni seni iyi tanırdık kavga ederdin ama her kavganda bir tebessüm vardı hani o gözlerin varya beni hep büyülerdi. Nur içinde yat cesur yürekli yiğit adam

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Niğra:

Cesur adam seni çok sevdik. her kavgalı sinemada seni izlerdim taki küçüklüğümde tanıştım seninle her zaman evimize misafir gelirdin ancak bir bardak çayımızı içmezdin.

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