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Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmadı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Oğulcan Engin, "Sessiz sedasız evlen" dediği annesi Seda Sayan'ın dün akşam İstanbul'da yapılan nikahına katılmadı. Konu hakkında Sayan'dan ve Engin'den henüz bir açıklama gelmedi.

Çalışmalarının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlar ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, dün akşam kendisinden 24 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile sessiz sedasız evlendi. Annesinin ilişkilerine karşı olan Oğulcan Engin ile hamlesiyle herkesi şaşırttı.

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaparken nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmadı

Seda Sayan'ın Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı çıktı. Annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız olan Ural, geçtiğimiz günlerde Sayan'a "Sessiz sedasız evlen" diyerek şart koydu.

Kararından dönmeyen Oğulcan Engin, annesinin İstanbul'da yapılan nikahına katılmadı. Ural, konuyla ilgili hiçbir açıklamada yapmadı.

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmadı

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmadı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Oğulcan Engin, Seda Sayan, Magazin, Haberler

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