Oğlunu toprağa veren İzzet Altınmeşe yıllar sonra görüntülendi! Son hali sevenlerini üzdü

Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. 2021 yılında oğlu Ali Murat Altunmeşe'yi kaybettikten sonra gözlerden uzak bir hayat süren sanatçı, son haliyle sevenlerini üzdü.

79 yaşındaki Altınmeşe'nin geçtiğimiz mayıs ayında anjiyo olduğu ve kalp damarlarına iki stent takıldığı öğrenildi. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, en son küçük oğlu Fırat Altunmeşe'nin düğününde görüntülenmişti.

Müzik kariyerine 1970'li yıllarda damga vuran Altınmeşe'nin yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü, sosyal medyada duygusal yorumlara neden oldu.

Hayranları İzzet Altınmeşe'nin son haline şöyle yorumlar yaptı: