Haberler

Oğlunu toprağa veren İzzet Altınmeşe yıllar sonra görüntülendi! Son hali sevenlerini üzdü

Oğlunu toprağa veren İzzet Altınmeşe yıllar sonra görüntülendi! Son hali sevenlerini üzdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe, oğlunu toprağa verdikten yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Saçlarının beyazladığı ve yürümekte güçlük çektiği dikkat çeken sanatçının son hali sevenlerini üzdü.

Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. 2021 yılında oğlu Ali Murat Altunmeşe'yi kaybettikten sonra gözlerden uzak bir hayat süren sanatçı, son haliyle sevenlerini üzdü.

79 yaşındaki Altınmeşe'nin geçtiğimiz mayıs ayında anjiyo olduğu ve kalp damarlarına iki stent takıldığı öğrenildi. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, en son küçük oğlu Fırat Altunmeşe'nin düğününde görüntülenmişti.

Müzik kariyerine 1970'li yıllarda damga vuran Altınmeşe'nin yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü, sosyal medyada duygusal yorumlara neden oldu.

Hayranları İzzet Altınmeşe'nin son haline şöyle yorumlar yaptı:

  • Adam çökmüş.
  • Yazık yaşlanmış.
  • Sağlıklı görünüyor iyi olsun da.
  • Sokakta görsem tanıyamazdım.
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
Nepal'de şiddetli yağışlar 47 can aldı

Şiddetli yağışlar can aldı: 47 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.