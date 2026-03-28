İran, İsrail’in Beyt Şemeş kentini vurdu: 12 yaralı

İran ordusunun İsrail'in Beyt Şemeş kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu 12 kişi yaralandı, çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi. Bölgedeki yıkımın boyutu ise kameraya yansıdı.

  • İran'ın İsrail'e misilleme saldırısında Beyt Şemeş yakınlarındaki Eştaol kasabasına füze isabet etti.
  • Saldırıda 10 ev ve onlarca araç hasar gördü, 12 kişi yaralandı.
  • İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı, İran da İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerinde hedeflere saldırdı.

İran'ın İsrail'e misilleme saldırıları sürüyor.

ONLARCA EV VE ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ, 12 KİŞİ YARALANDI

Acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ekipleri Yedioth Ahronot gazetesine, Beyt Şemeş yakınlarındaki Eştaol kasabasına isabet eden füze nedeniyle bazı evlerin hasara uğradığını ve ekiplerin bölgeye doğru yola çıktığını aktardı. Yerel basın ise  10 ev ve onlarca araçta hasar meydana geldiğini, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

HASARIN BOYUTU KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Beyt Şemeş bölgesindeki yerleşime doğrudan isabetin ardından ormanlık bir alanda dumanların yükseldiği görüldü. Bölgede meydana gelen hasarın boyutu da kameraya yansıdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

