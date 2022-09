Oğlu İçin Büyücü Oldu!

Çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Ece Erken, geçtiğimiz hafta yaşadıkları denizin ortasında jetski ile mahsur kaldıkları gün hakkında "Eymen bey yüzünden. Yunanistan'a kadar sürdü." dedikten sonra Eymen araya girerek "Bana suçlama, sen dedin. Ben biraz geriye gidelim dedim." diyerek annesine sitem etti.

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İddiaya göre Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edilmiş ardından ortada bir miras kavgası olduğu ortaya çıkmıştı.

Ece Erken'in "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumuna ise eski eş Benan Kocadereli bir magazin programında program yorumcusuna gönderdiği öne sürülen mesaj ile karşılık vermişti. İddialara göre mesajda "Yok öyle bir şey, her şey bilgim dahilinde. Mal kaçırma değil onun adı. Her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi. Davalar da devam ediyor" ifadeleri yer alıyordu.

Bu ifadeler üzerine Erken, Benan Kocadereli'den davacı olmuştu. Bunu hatırlatan muhabirlere ise Erken "Teşekkür ederim iyi akşamlar." diyerek alışveriş yapmaya devam etti.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin