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Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine en yaratıcı gönderme

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10 aydır kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Engin Polat'ın dün tahliye olmasının ardından eleştiriler de beraberinde geldi. Oyuncu Nurgül Yeşilçay da çektiği videoda "Adalet neydi unuttuk" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kara para aklama suçlamasından 10 aydır cezaevinde bulunan ve bugün tahliyesine karar verilen Engin Polat ve diğer 3 sanık dün cezaevinden çıktı. Dosyada hiçbir tutuklu sanığın kalmaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkes "Adaletiniz batsın" diyerek sitem ederken Nurgül Yeşilçay da sessiz kalmadı.

"ADALET YA UNUTMUŞUZ"

Uzun bir süredir sosyal medyada yayınladığı videolarla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, Polatların tahliyesine de en yaratıcı şekilde gönderme yapan isimlerin başında geldi. Bulmaca çözerken bir video çeken oyuncu, "Soruyorum; hak, hukuka uygunluk hakkı gözetme ne?" diyerek "Adalet" kelimesini hatırlamaya çalıştı. Videonun sonunda kelimeyi hatırladığını söyleyen Yeşilçay "Adalet ya aman be unutmuşuz be" ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine en yaratıcı gönderme

POLATLAR CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi'ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat'ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat'ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.

Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat'ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim" dedi. Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı.

Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine en yaratıcı gönderme

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Nurgül Yeşilçay Engin Polat

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