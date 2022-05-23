Nikahtan 2 ay sonra düğün yapan hamile Demet Evgar, bekar kadınlara mesir macunu dağıttı - Haberler

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Nikahtan 2 ay sonra düğün yapan hamile Demet Evgar, bekar kadınlara mesir macunu dağıttı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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6 yıllık ilişkilerini mart ayında nikah masasına taşıyan Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı. Evgar, düğününde çiçek atmak yerine bekar kadınlara mesir macunu dağıttı.

Başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, geçtiğimiz günlerde önce anneliğe geçiş partisi sonra da nikah yaptı. Çift, önceki akşam da yakın arkadaşlarıyla düğün yaptı.

GELİN ÇİÇEĞİ YERİNE MESİR MACUNU DAĞITTI

Emirgan'daki evinin bahçesinde düğün yapan Demet Evgar, çok kabarık olmayan sade bir gelinlik tercih etti. Evgar, ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreninde gelin çiçeği yerine bekar kadın arkadaşlarına mesir macunu dağıttı. Eşiyle kamera karşısına geçerek çok mutlu olduklarını söyleyen çift, doğacak kızları için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Daha önce nikah töreni yapan çiftin düğünlerindeki nikahını da Camdaki Kız dizisinin oyuncusu Tuğrul Tülek kıydı.

Nikahtan 2 ay sonra düğün yapan hamile Demet Evgar, bekar kadınlara mesir macunu dağıttı

DÜĞÜN KOMŞULARI RAHATSIZ ETTİ

Ünlü çiftin Emirgan'daki evlerinin bahçesinde yaptığı düğün komşularını rahatsız etti. Hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız olan mahalle sakinleri, bu rahatsızlıklarını da sosyal medyadan dile getirdi. Evgar'ın komşuları bu davranışın ünlü oyuncuya yakışmadığını belirtti. Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan da sosyal medya hesabından tepki göstererek "Emirgan'ın sokaklarını kapatıp, yaşlısı hastası demeden mahvettiler! Mahalle düğünü yapacaksan Arnavut kaldırımlı sokaklarda yaşayan insanları düşüneceksin! Vale bile tutmadan yüzlerce insanın evinin, apartmanının kapı önlerini sokaklarını kapadılar. Hiç yakışmadı" dedi.

Nikahtan 2 ay sonra düğün yapan hamile Demet Evgar, bekar kadınlara mesir macunu dağıttı

Nikahtan 2 ay sonra düğün yapan hamile Demet Evgar, bekar kadınlara mesir macunu dağıttı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Demet Evgar, Düğün, Magazin, Haberler

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