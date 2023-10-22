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New York'ta lüks otelde kalan Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi

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Başarılı oyuncu Meryem Uzerli, kızlarıyla birlikte gittiği New York'ta art arda pozlar verdi. Lüks bir otelde konaklayan güzel oyuncu küvette verdiği üstsüz pozunu yayınladı.

Kızlarıyla birlikte New York'a giden Meryem Uzerli, kaldığı lüks otel odaasından üstsüz küvet pozunu paylaştı.

KIZLARIYLA NEW YORK'UN TADINI ÇIKARDI

Yıllar önce yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, uzun yıllardır kızlarıyla yurt dışında yaşıyor. Güzel oyuncu kızlarıyla New York'a çıkarma yaptı.

New York'ta lüks otelde kalan Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi

KÜVETTE ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde New York sokaklarında poz veren Meryem Uzerli son olarak kaldığı lüks otelden art arda paylaşımlar yaptı. Otelin her köşesinde fotoğraf çektiren güzel oyuncu küvette üstsüz verdiği pozunu da paylaştı.

New York'ta lüks otelde kalan Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi

New York'ta lüks otelde kalan Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi

New York'ta lüks otelde kalan Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi

New York'ta lüks otelde kalan Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Meryem Uzerli New York Magazin Haberler

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