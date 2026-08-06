Merve Özbey, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'ne Damga Vurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey ; Göreme Festival Alanı'nı dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival kapsamında sahneye çıkan Merve Özbey, 'Duman', 'Helal Ettim', 'Yaş Hikayesi', 'Geçsin Yıllar' ve 'Bir İmkansız Var' başta olmak üzere sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, sanatçının enerjik sahne performansı büyük beğeni topladı. Hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarıyla da dinleyicilere duygu dolu anlar yaşatan Merve Özbey, sahne boyunca hayranlarıyla sık sık sohbet ederek samimi tavırlarıyla alkış aldı. Festival alanında oluşan coşkulu atmosfer, alkışlar ve tezahüratlarla gece boyunca devam etti. Farklı yaş gruplarından binlerce müzikseveri aynı sahnede buluşturan konser, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününe damga vurdu.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında ana sahnede her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmayı sürdürürken, konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 9 Ağustos tarihine kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı