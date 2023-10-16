Nejat Alp... YILLAR SONRA İLK DEFA ANLATTI; MÜZEYYAN SENAR ANISI!

Taverna müziğinin usta ismi Nejat Alp, kariyerinin 54. yılında; müzisyen, yorumcu ve vokal koç Emre Yücelen'in, "Emre Yücelen Şan Dersi" adlı Youtube kanalında yayınlanan "Emre Yücelen ile Stüdyo Sohbetleri" programına konuk oldu.

Emre Yücelen'in, Nejat Alp ile gerçekleştirdiği arşivlik röportajdan bazı başlıklar ve Nejat Alp'in açıklamaları ;

MÜZEYYEN SENAR; " PARA İLE ALDIĞIM TEK KASET,SENİN KASETİN" DEDİ

"Bir gün Bostancı İskelesi'nde bulunan bir düğün salonundaki düğüne katıldım. Nikah şahidi de benim. Gece Tarabya'daki sahneme geçeceğim için kısa süre kalacağımı söyledim.

Salon kalabalık, boş yer yok. Sahneye bir saz çıktı. Şaşırdım, hep meşhurlar; Sadullah Aksüt, Ercüment Batanay... Hep babalar. Dedim ki babalar burda mı çalışıyorlar '

Evet dediler. Solist kim deyince Müzeyyen Senar dediler. Ne diyorsunuz dedim ya! Aşşağıda da Müzeyyen Senar'a benim orada olduğumu söylemişler. Sahneye geldi. Kalabalık içinde beni göremeyince "nerde lan o' diye bağırdı.

Garson beni gösterince bana dönüp "Hayatımda tek para ödeyip satın aldığım kaset senin kasetin" dedi. Dedim abla çok teşekkür ederim, senin yanında adımız geçmez, yanında konuşamayız.

Müzeyyen Senar da "Sen çok büyüksün" dedi. Estağfurullah abla dedim. Müzeyyen Senar, en sevdiğim makamı sordu. Beyati olduğunu söyledim. Arkaya döndü "çalın bakalım bir beyati peşrev" dedi.

Müzeyyen Senar 20 eser okudu hiç birini duymadım. Ayaklı bir kütüphaneydi. Arada kesti. "Gel bakayım buraya" dedi. Ceketimi çıkardı, kravatımı attı, göğsümü açtı, kollarımı sıvadı.

Dedi "Ey Şehri" diye bir şarkı var ya, oku bakayım. "Arka arkaya 4 şarkı okudum. Hepsi sanat müziği idi. Bayıldı. Dedi "Bu gece sahneye gitmiyorsun, ben sana program yapıyorum" Akşam saat 10 'da başladığı programını, sabaha karşı 6: 30 ta bitirdi.

8.5 saat o yaşta sahne yaptı. Gerçek bir kütüphaneydi. İnanılmaz bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin" dedi.

TÜRKÇE TAVERNA MÜZİĞİNİ İLK BEN BAŞLATTIM. HER GECE SAHNEDEYDİM !

Taverna müziğine başladığımda, gayrimüslim tavernalarda çalıyorum. Dünya müziğinde çok iyi şarkılar var; Ermenice, İbranice gibi dillerde. Daha sonra Türk Tavernasına geçtim ama orada sadece piyanist şantörler var.

Piyano çalıyorlar ama söylemiyorlar. Ben söylüyorum ve benden de öz taverna şarkıları isteniyor. Çok seviliyor. Dediler ki bunu Türk Müziğine uyarlamalısın. Ama o güne kadar kimse Türkçe taverna müziği yapmamış. Ben, Türk Sanat Müziğine uygulayınca herkes şok oldu.

Arada bağlama ile Türk Halk Müziği çalınca da bayıldılar. 5 kuşak bir aile eğlenebiliyor. Her tarz müzik yapıyorum. Başka bir sahneye gitmelerine gerek kalmıyor.

Bu taverna müziğini yapan ilk benim. Tarabya' dayız. Sahnede sazlarım 11 kişiye kadar ulaştı. 7 gün müzik yapıyoruz. Ramazan ayında 30 gün boyunca her akşam sahne yapıyorum.

22 yıl Tarabya'da aralıksız müzik yaptım. Şu an müzikte, ilk para kazandığım tarihten itibaren, kariyerimin 54. yılındayım" dedi.

HAWAİİ ADALARINDA İLK KEZ BİR TÜRK SANATÇI OLARAK 3 TARZDA KONSER VERDİM !

Los Angeles konserimden sonra, Hawaii'ye konsere gittim. Orada konser veren tek Türk Sanatçıyım. Yan otelde Tina Turner var. Diğer yan otelde Kris Kristofferson var. Hanıma aşşağı in bir bak dedim. Salon tıklım tıklım dedi.

İnanmadım gittim baktım. Salonda İranlılar, Azeriler var. Geri kalanlar Amerikalı izleyiciler. Çıktım sahneye "Ben bir Taverna sanatçısıyım. Greek müzik sanatçısıyım. Ama burada Türk müziğinden örnekler çalacağım.

Programın ilk bölümünde Türk Sanat Müziği, ikinci bölümde Halk Müziğinden örnekler vereceğim. Size farklı gelecek. Sonra kendi Taverna müziğimi yapacağım" dedim. İlk iki saatte kimse yemek bile yiyemedi. Heyecanla dinlediler.

Hiç duymadıkları makamlar çalınıyor. Beş altı saat sürdü konser. Otel müdürü "Hawaii adasında böyle bir konser olmadı" dedi. 1 gece daha olsun diye çok ısrar ettiler. Ama ertesi gün dönmek zorundaydım.

SAHNEMDE 14 SAAT ŞARKI SÖYLEDİĞİM GÜNLER OLDU ! HAFTANIN 7 GÜNÜ SAHNE YAPTIM !

Sahnede 14 saat şarkı söylediğim günler de oldu. Yorulmam ben. En büyük avantajım, sahne alırken asla alkol kullanmadım. Kendim neşeliyim. Alkol ile neşelenmem gerekmiyordu.

Gençlere tavsiyem; Temelden başlamak lazım. Çalışmak lazım. Kolay bir iş değil. Sesi çok güzel olanlar var ama ruh yok. Müziğin kökenini inip altyapıya kadar dinleyerek çalışsınlar Çok çalışsınlar" dedi...