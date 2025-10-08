Haberler

Murat Dalkılıç, yeni şarkısını her yerden kaldırdı! Sebebini ilk kez açıkladı

Murat Dalkılıç, yeni şarkısını her yerden kaldırdı! Sebebini ilk kez açıkladı
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kısa süre önce yayınladığı yeni parçası "Yerin Dibi"ni tüm dijital müzik platformlarından kaldırdı. Dalkılıç, kararının ardındaki nedeni ise, "Çünkü kimsenin kaybettiğini haykırması içime çok sinmiyordu " diyerek açıkladı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kısa süre önce yayınladığı yeni parçası "Yerin Dibi"ni tüm dijital müzik platformlarından kaldırdı. Karar, hayranlarının merakla yönelttiği soruların ardından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla netlik kazandı.

"İNSANLARIN KAYBETTİĞİNİ HAYKIRMASI İÇİME SİNMİYORDU"

Dalkılıç, yaptığı paylaşımda, şarkıyı yayından kaldırma sebebini samimiyetle anlattı. "Herkese günaydın. Bir süredir çok sayıda soru ve uyarı aldım, bu yüzden açıklama yapmak istedim." diyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "'Yerin Dibi' şarkımı platformlardan kaldırdım çünkü insanların kaybettiğini haykırması içime sinmiyordu. Şarkılar her zaman içinde bir şeyler yeşertmeli, umut aşılamalı, öldürmemeli."

Murat Dalkılıç, yeni şarkısını her yerden kaldırdı

"NE YAPTIĞIMIZIN BİLİNCİNDE OLMALIYIZ"

Sanatçı, ayrıca müziğin insan ruhu üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Bu ülkede bir şeyler değişecekse, şarkıların frekanslarını da konuşmamız gerekiyor. İnsanların halini etkileyen işler yapıyoruz; ne yaptığımızın bilincinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Murat Dalkılıç, yeni şarkısını her yerden kaldırdı

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Murat Dalkılıç'ın bu beklenmedik kararı, müzik dünyasında ve hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. Sanatçının pozitif enerji ve bilinçli müzik anlayışına vurgu yaptığı açıklaması, müzik sektöründe frekans ve ruh halinin önemi üzerine yeni bir tartışma başlatmış gibi görünüyor.

