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Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı

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Son dönemde konserler sırasında sanatçılara yönelik saldırılar tırmanışa geçerken halkaya eklenen son isim Murat Boz oldu. Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da konser veren Boz'un şarkı söylediği esnada gözüne çakmak fırlatıldı.

Ünlü şarkıcı Murat Boz önceki akşam Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da konser verdi. Ancak konser sırasında istenmeyen bir olay yaşandı. Bir dinleyici, Boz'un şarkı söylediği esnada yüzüne yabancı bir cisim fırlattı.

SALDIRI SONRASI KONSERE DEVAM ETTİ

Bu saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran Murat Boz arkasını dönerek kısa bir süre yürüdü sonrasında konserine kaldığı yerden devam etti. Murat Boz'un yaşadığı bu olayın ardından akıllara yakın zamanda sahnede saldırıya uğrayan diğer ünlü isimler geldi.

Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı

SİMGE SAĞIN

Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Simge Sağın sahnede telefonlu saldırıya uğramıştı. Konser sırasında bir seyirci şarkıcının yüzüne çiçek fırlatırken, bir başka seyirci ise telefon atmıştı.

Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı

BENGÜ

Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren şarkıcı Bengü de konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene!" diyerek sonlandırmıştı. Daha sonra, bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlatmıştı.

Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı

CEM ADRİAN

Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne de su şişesi fırlatılmıştı. Konser sonrası konuyla ilgili açıklama yapan 43 yaşındaki şarkıcı "Bir-iki dikenden dolayı bahçeye küsülmez ki... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin

Kültür Sanat Diyarbakır Murat Boz 3-sayfa Magazin Yaşam

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Yorumlar (26)

Ütopik Yorumcu:

yanlız en delikanlısı Bengü ne mutlu türküm diyene deyip sahneyi terketmek her baba yiğidin harcı değil helal olsun benguye

98
36
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Buğra Er:

Mezopotamya lagGım f@releri

88
33
yanıtYanıtla
Ert:

tivorlu ismail konserine gitsinler

61
18
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Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Iyi olmuş her tarafına dövme yaptırmış Bunlar Türkiye'nin Türkiye'nin kültürünü Türk milletinin ahlakını parçalamak için görevlendirilmişler

20
57
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MEMOLLİ null:

Diyarbakırda tiltillo İsmail konser versin. sizin ne işiniz var orda.

52
21
yanıtYanıtla
Nilay Durmaz:

Ne pislik çıkıyorsa zaten burdan çıkıyor.

37
21
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Wingchun07 null:

ya radikalizm doğuda çok arttı. ama hep bu hükümet suçlu. din tüccarlarına taviz vere vere bu hale geldik.yazıklar olsun

25
14
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Nizamettin null:

NE KÖTÜ BİR HABER YAZISI RESMEN KÖTÜLEMEK İÇİN FIRSAT ARIYORSUNUZ YAZIKLAR OLSUN

23
16
yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

Elhamdülüllah, çok şükür ya rabbımız.

10
24
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DiYaRBaKıRLı:

Kültür yolu festîvali mi yoksa küfür yolu festîvali mi?

26
4
yanıtYanıtla
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