Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Twitter'da linç ediliyor - Haberler

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Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Twitter'da linç ediliyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Aylardır hamile olduğunu söyleyen önceki akşam da hastaneden video yayınlayarak doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e destek olan Hazal Kaya'ya tepki yağıyor. Twitter'da gündem olan Kaya için "Duyar yapacaksın diye saçmalamışsın" yorumları yapıldı.

Uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlayan Mükremin Gezgin isimli trans birey, önceki gün art arda videolar yayınlayarak doğum yaptığını ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyanın gündemine yerleşen Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı. Tepkilerin hedefindeki Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya ise eleştiri oklarını üzerine çekti.

Mükremin Gezgin'in Twitter'da gündem olmasına ve Bergüzar Korel ile Ayşe Arman'ın tepki göstermesine sinirlenen Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" dedi. Hazal Kaya'nın paylaştıktan birkaç dakika sonra sildiği paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

Hazal Kaya, magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımının ardından Twitter'da gündem oldu. Twitter'da ismi ilk sıralara yükselen Kaya'ya tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı "Toplum ahlakına uymayan her şeye karşısın" yorumları yapıldı.

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Tiwtter'da linç ediliyor

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Bergüzar Korel Hazal Kaya Twitter Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

ismail bey :

Bu gibi konularda vatandaş tepki koymazsa bgün sahilde, yarın öbür gün metroda, otobüste çiftleşirler.

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Sadık:

Kim destekledigini bir araştırın bunları ,başta chp ve hdp

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taner ipek:

Sen kendini ünlü diye tanımlıyorsun, Mükremin kendi meşrebinde bir çevre edinmiş olabilir ve ilgisi olandan ziyade kimse farketmez... ama senin kurduğun cümleler manşetlere giriyor adam hedef olduysa sebebi olmaya razı olmuşsun. Savunduklarınla çelişiyorsun.

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