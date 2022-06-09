Mükremin Gezgin'e sahip çıkan Hazal Kaya, Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a ateş püskürdü - Haberler

Uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlayan Mükremin Gezgin isimli trans birey, dün art arda videolar yayınlayarak doğum yaptığını ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyanın gündemine yerleşen Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

BERGÜZAR KOREL: YETTİNİZ ARTIK

Twitter'da gündeme yerleşen Mükremin Gezgin'e 3 çocuk annesi oyuncu Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'dan da tepki geldi. Dün Instagram hesabından paylaşım yapan Bergüzar Korel, Mükremin Gezgin'e "Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yeni doğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz like ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya" dedi.

HAZAL, BERGÜZAR KOREL VE AYŞE ARMAN'I HEDEF ALDI

İki ünlü isim, paylaşımların uygunsuz olduğunu savundu. Bir çocuk annesi Hazal Kaya ise Gezgin'e tepki gösteren Korel ve Arman'ı hedef aldı. Mükremin Gezgin'i destekleyen Kaya, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" dedi.

Hazal Kaya, kısa sürede gündem olan paylaşımını yayınladıktan birkaç dakika sonra sildi.