Müjde Uzman'ın Tükenmişlik Sendromu İddialarına Eski Aşkı Sinan Akçıl'dan Yanıt: 'Tükense Bende Tükenirdi'
Kızılcık Şerbeti dizisinin Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde astım krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'tükendim' ifadelerini kullanmıştı. Bu durum, ünlü oyuncunun tükenmişlik sendromuna girdiği iddialarını beraberinde getirdi. Eski aşkı Sinan Akçıl ise, Uzman'ın bu durumuna ilişkin, 'Zannetmiyorum tükenmez ya, tükense bende tükenirdi' şeklinde açıklama yaptı.
Hastane paylaşımıyla kafaları karıştıran ünlü oyuncu, "Hayatımda ilk defa tükendim" diyerek tükenmişlik sendromuna girdiği yönünde haberlere neden olmuştu.
ESKİ AŞKI İHTİMAL VERMEDİ
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde sette astım krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya hesabından hastane fotoğrafı paylaşan Uzman tükendiği hakkında açıklamada bulunmuştu. Bunun üzerine eski aşkı Sinan Akçıl Uzman'ın bu durumuna yönelik soruları, "Zannetmiyorum tükenmez ya tükense bende tükenirdi zaten" diyerek cevapladı. Röportajın devamında ise, "Beni atlattığı için bundan sonra hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU
Hastanede paylaştığı fotoğrafa yazdığı açıklamayla gündem olan Müjde Uzman, tükendiğini belirtmişti. Bunun üzerine Uzman'ın, "Hayatımda ilk defa tükendim" sözlerine tükenmişlik sendromuna yakalandığı hakkında haberler çıkmıştı. Ünlü oyuncu haberleri yalandı. Haberlerin kendi durumunu yansıtmadığını söyleyen Müjde Uzman, "Ben herhangi bir sedroma yakalandım falan demedim. Şu kendine magazin hesabı diyeni, kim olduğu ne idüğü belirsiz, başkalarının hayatı üzerinden bir de yalanlarla para kazanan sitelere inanmaktan vaz geçin lütfen" ifadelerini kullanmıştı.