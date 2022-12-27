Müge Anlı'nın programına damga vuran Ezel Bayraktar, Kısmetse Olur'a katılma kararı aldı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ismi önceden Ömer olan ve sonrasında ismini Ezel Bayraktar olarak değiştiren gencin, kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını harcaması gündeme oturdu. Günlerdir programda yengesine olan borcunu nasıl ödeyeceğini bulmaya çalışan Bayraktar'ın yeni adresi belli oldu.

KISMETSE OLUR'A BAŞVURACAK

TikTok'ta Onur Sermik'in yayınına katılan Ezel Bayraktar, 5 yıl aradan sonra yeniden çekilmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasına katılacağını söyledi. Sermik'in "Kısmetse Olur'a katılsan patlarsın" sözleri üzerine "Katılacağım Abi. Eyşan'ımı arıyorum diyeyim" cevabını veren Ezel, programa başvuru yapacağını açıkladı.

EZEL BAYRAKTAR OLAYI NEDİR?

Eşinin kanser tedavisi için kullanacakları 300 bin TL'yi kardeşi Ömer Can Aslanhan'a kaptırdığını söyleyen Mehmet Aslanhan, canlı yayında mağdur olduğunu söyleyerek kardeşine seslendi. Tuğba hanım ise "Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Ancak şimdi kanser tedavim için kullanılacaktı. Bu kişi hem sağlığımı, hem de hayallerimi çaldı. İnsan insana bunu yapar mı?" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Seyyar satıcılık ve köfte satarak geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Aslanhan, 5 aydır ulaşamadığı kardeşi Ömer Can Aslanhan'a çağrıda bulunarak "Ortaya çık paramızı ver" dedi.

"PARAYI YEDİM, HIRSIZLIK YAPMADIM"

Hakkındaki iddiaların ardından Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkarak ailesiyle yüzleşen Ömer Can Aslanhan'ın hem adını hem de soyadını değiştirmesi dikkat çekti. Adını diziden etkilenerek "Ezel" olarak değiştiren genç adam, soyadını da "Bayraktar" yaptı. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı "Ezel Bayraktar" karakterinden etkilenen Aslanhan, Müge Anlı'nın "Bayağı süslü püslü birisin" demesinin ardından "Evet karakterim böyle projelerim var. Oyuncu olacağım. Yeni bir proje var yeni imza attım. Para kazanınca paralarını vereceğim. Adımı da soyadımı da ailem yüzünden değiştirdim. Bunların soy ismini bile kullanmak istemiyorum. Ezel Bayraktar'ı seviyorum" dedi. Müge Anlı'nın "Kanser hastası yengenin parasını niye harcadın?" diye çıkışmasının üzerine ise "Kendisi verdi. Ben vermeyin dedim. Bilerek verdiler. Faizini yemek için verdiler. Parayı yedim. Kabul ediyorum. Ben onları suçlamıyorum. Hırsızlık yapmadım" diyerek kendisini açıkladı.

15 BİN TL'YE İŞ BULDU

Olayların ardından Ezel Bayraktar'a yengesinin tedavi parasını ödeyebilmesi için iş teklifi yağdı. Program Bayraktar'ın çalışmaya başladığını söyleyen Müge Anlı, "Bizi bir ayakkabı mağazasının sahibi aradı. Başta dedim ki niye Ezel'i istiyor falan. Sonra baktım ki o da Instagram'a videolar çekiyor, oradan satışlar yapıyor, yani sosyal medyayı iş için aktif olarak kullanıyor. Anladım ki Ezel'i de bu şekilde değerlendirmek istiyor. 15 bin TL de maaş teklif etti. Gayet iyi bir rakam. Dün Ezel oraya gitti" dedi.

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