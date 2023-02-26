Müge Anlı'da 3 dosya aydınlatıldı! Genç kızı dolandıran üfürükçü için yolun sonu cezaevi oldu

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, deprem yardım çalışmaları ile iki hafta ara verdiği yayınına, 20 Şubat Pazartesi günü başladı. Haftaya hızlı başlayan usta gazeteci, cinayet şüphesiyle ele aldığı; iki kayıp dosyası ile bir dolandırıcılık konusunu çözüme kavuşturdu. Biri kuzenleri diğeri iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan iki kayıp dosyasında, 5 zanlı; dolandırıcılık konusunda ise 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, deprem sonrası başlattığı yardım çalışmaları kapsamında, izleyicisi ve dostlarının destekleriyle depremzedelere hizmet vermek üzere deprem bölgelerinde konuşlanan "Müge Anlı ve Dostları Aşevleri" için 55 milyon lirayı aşan bağış topladı. Usta gazeteci, Kızılay aracılığıyla sürdürülen aşevleri kampanyasının yanı sıra yine izleyicisi ve dostlarının destekleriyle bölgeye, insani yardım malzemelerinden oluşan 10 yardım tırı gönderdi.

5 GÜNDE 3 AYRI DOSYA AYDINLATILDI

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, ele aldığı 2'si cinayet 1'i dolandırıcılık olmak üzere 4 şehre uzanan 3 ayrı dosyayı, çözüme kavuşturdu. Aydınlattığı 3 dosyanın, 6 zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYLAR SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kuzeni Kubilay Güney tarafından öldüresiye dövüldüğü bilinen, iki çocuk babası, 46 yaşındaki Ümit Sedat Özcan'ın kaybından 5 ay sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Ümit Sedat Özcan cinayeti ile ilgili gözaltına alınan maktulün kuzenleri; Kubilay Güney, Gülşah Güney, Kürşat Güney ve kuzeni Kubilay Güney'in eşi Melike Güney, "Kasten Öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

İŞ ARKADAŞI BAŞINA SOPAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ!

31 Ocak'ta, Antalya Serik'te aracıyla birlikte kaybolan 7 çocuk babası, 64 yaşındaki Şükrü Güvenilir'in, kaybolduğu akşam birlikte alkol aldığı, kendisinden 30 yaş küçük iş arkadaşı Bekir Demiray tarafından başına sopayla vurularak öldürüldüğü açığa çıktı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, "Kasten Öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNSANLARIN DİNİ DUYGULARINI İSTİSMAR ETTİ

Beyin tümörü ile mücadele eden ve iki yıl önce geçirdiği operasyon sonucu görme yetisini kaybeden 18 yaşındaki Merve Yıldırım'ı gözlerini açma vaadiyle 260 bin lira dolandıran üfürükçü Adem Önal, Ankara'da düzenlenen operasyonla, gözaltına alındı. Hakkında dolandırıcılıktan çok sayıda suç kaydı bulunan Adem Önal, Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık ve istismar suçlamalarından tutuklandı.