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Mini Elbiseli Pozları Binlerce Beğeni Aldı

Snob Magazin - Magazin
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Mini Elbiseli Pozları Binlerce Beğeni Aldı

43 yaşındaki Mine Tugay Instagram paylaşımlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almaya devam ediyor. Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan Mine Tugay, bu defa mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Tugay, son paylaşımlarıyla yine dikkat çekmesini bildi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Gülümse Kaderine dizisinin ardından sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerini kendisine hayran bırakan oyuncu iddialı pozlarına tam gaz devam ediyor.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Montenegro tatilinde olan Mine Tugay mini elbiseli pozunu 3.8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Tugay'ın dekolteli pozu binlerce beğeni aldı.

Snob Magazin / Magazin

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