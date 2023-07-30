Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun?

45 yaşına giren ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından kırmızı bikinili fotoğraflarını paylaştı. "Yaz" notuyla paylaşılan fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Tugay'ın bu paylaşımına takipçilerinden "Abla sen hiç mi yaşlanmıyorsun?", "Dünya tarihinin en güzel kadını" gibi yorumlar geldi.