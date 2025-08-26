Mesut Süre taciz iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Bir genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversite yıllarında Mesut Süre tarafından tacize uğradığını öne sürdü. İddiaya göre Süre, kendisini bir staj programı bahanesiyle evine davet etti. Yemek yedikten sonra Süre'nin kendisini koltuk üzerine yatırarak öpmeye çalıştığını iddia eden kadın, "Karşı koymak için tüm gücümü kullandım ve evden çıkarak bir daha görüşmedim. O yemeği unutamıyorum." dedi.

"İFTİRA ATTIĞIM SÖYLENECEK"

Genç kadın, paylaşımında yaşadığı olayın üzerinden 13 yıl geçtiğini belirterek elinde herhangi bir mesaj ya da kanıt bulunmadığını, sadece o dönem dergide yayınlanan bir makaleyi gösterebileceğini dile getirdi. "Muhtemelen ya iftira attığım ya da kuyruk salladığım söylenecek. Ama yaşadıklarımı içimde tutamazdım." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

YAPIM ŞİRKETİ YOLLARINI AYIRDI

İddiaların gündeme gelmesinin ardından, Süre'nin sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programının yapımcı şirketi İda İletişim'den açıklama geldi. Açıklamada, "Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz, mahcubuz. Yaşadıklarınızı İlişki Testi'nden duyurmaya söz veriyoruz." denildi.

MESUT SÜRE: İTİBAR SUİKASTI

Bu gelişmelerin ardından Süre, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım." diye açıklamasına başlayan Süre, "Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım." dedi.

Süre, açıklamasının devamında şöyle devam etti:

"Gerçek hayttaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."