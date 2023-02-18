Merve Boluğur, Taha Duymaz'la ilgili pişmanlığını paylaştı: Mesajlarını şimdi fark ettim, çok üzgünüm

Merve Boluğur, 12 gün enkaz altında kaldıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın ardından duyduğu üzüntüyü paylaştı. Duymaz'ın Instagram üzerinden kendisine attığı mesajı fark ederek paylaşan Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını şimdi fark ettim. Çok üzgünüm" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, eniştesi ve halası enkaz altında kaldı. 12 gündür göçük altında olduğu binada arama ve kurtarma çalışmaları yapılan Duymaz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 19 yaşındaki fenomenin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

"GÜZEL KARDEŞİM, MESAJLARINI GÖRMEDİM"

Taha Duymaz'ın vefatının ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları fark eden Merve Boluğur, yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Taha'nın attığı "Abla ben de İstanbul'dayım. En çok hangi kafelere gidiyorsun. Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum" yazılı mesajını paylaşarak yaşadığı üzüntüyü dile getiren Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm. Gittiğin yerde güzel uyu!" dedi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Taha Duymaz, bir hafta önce geldiği Hatay kent merkezinde, ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp'in (45) evinde depreme yakalandı. Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'nda bulunan ev yıkıldı. Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz (17), halası Hülya ve eniştesi Cuma Demiralp (47) enkaz altında kaldı. 6 Şubat'tan buna yana süren arama çalışmalarında bugün Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.