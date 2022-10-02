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Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi

Magazin Haberleri

Bu akşam müzisyen Mert Aydın ile nikah masasına oturacak olan Merve Boluğur imzayı atmadan sosyal medyada soy ismini değiştirdi.

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, bir süredir DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden gelen evlilik teklifini kabul eden Boluğur, bu akşam dünyaevine girecek.

NİKAHI BEKLEYEMEDİ

Sosyal medya hesabından sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun son hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Boluğur, sürekli "kocam" diye seslendiği sevgilisiyle nikah masasına oturmadan profiline eşinin soyadını ekledi.

Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi

Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi

Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi

Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi

Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Merve Boluğur Mert Aydın Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Nazlı Muhip:

Bu adamdan da ayrilirsa bi 5 sene daha delirdiğini izleriz artık.

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