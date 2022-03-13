Merve Boluğur, ip askılı bluzla karlar içinde poz verdi! Dahası da var
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur "Karda güneşleniyorum" pozu verdi. Ünlü oyuncunun pozlarına ilginç emojiler koyması ise dikkat çekti.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, attığı her adımla gündem olmayı başarıyor. Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.
"KARDA GÜNEŞLENİYORUM"
İstanbul'da birkaç gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilen Merve Boluğur, ip askılı bluzuyla karlar içinde poz verdi. Boluğur paylaşımına "Karda güneşleniyorum" notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu paylaşımını çoğu hayranı beğenirken, ünlü oyuncunun birkaç paylaşımı bazı kullanıcılara tuhaf geldi. İşte o paylaşımlar.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022