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Merve Boluğur ile Mert Aydın Evlendi

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Merve Boluğur ile Mert Aydın Evlendi

Oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın bu akşam nikah masasına oturdu.

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz ay sevgilisi DJ Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etmişti. Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan çift bu akşam evlendi.

Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

NİKAHTAN ÖNCE SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Boluğur, nikahtan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi.Üzerinde taş işlemeleri olan kabarık bir gelinlik daha giymeyi tercih eden Merve Boluğur, bu fotoğrafa "Gelin gibi gelin" notunu düştü.

Merve Boluğur, bu fotoğrafın altına ise "kocam dedim dedim oldun: )seni çok seviyorum" yazdı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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