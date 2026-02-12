Haberler

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Genç oyuncu Mert Ramazan Demir, Delikanlı dizisinde Yusuf karakterine hayat verecek. Dizinin hazırlıkları sürerken partneri Melis Sezen olarak açıklandı.

Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demir'in yeni dizisi Delikanlı, önümüzdeki günlerde sete çıkacak. Melis Sezen, dizide Yusuf'un büyük aşkı Hazan karakterini canlandıracak.

Mert Ramazan Demir, daha önce Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile partner olmuştu. İkili, rol arkadaşlıklarını kısa süreli bir ilişkiye dönüştürdü.

Bir süre sevgili kaldıktan sonra ayrılan çiftin sosyal medya paylaşımları son günlerde gündem oldu. Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı bir fotoğrafın, eskiden Mert Ramazan Demir'in evinden çekildiği ortaya çıktı.

