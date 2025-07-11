Mert Ramazan Demir, Bodrum'da gizemli aşkıyla dudak dudağa yakalandı

Mert Ramazan Demir, Bodrum'da gizemli aşkıyla dudak dudağa yakalandı
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Afra Saraçoğlu ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra gözlerden uzak kalan Mert Ramazan Demir, Bodrum'da gizemli bir kadınla samimi bir şekilde görüntülendi. Dudak dudağa yakalanan ikilinin romantik anları kameralara yansırken, ünlü oyuncunun yanındaki kadının kim olduğu ise büyük bir soru işareti.

Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının ardından ekranlara kısa süreliğine veda eden başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Dizideki rol arkadaşı ve bir dönem sevgilisi olan Afra Saraçoğlu ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki çok konuşulmuş, ikilinin hem ekrandaki hem de gerçek hayattaki uyumu uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Ancak diziyle birlikte çiftin ilişkisi de sessiz sedasız sona ermişti.

Mert Ramazan Demir, Bodrum'da gizemli aşkıyla dudak dudağa yakalandı

İkilinin ayrılığı sonrası gözler Demir'e çevrilmişti. Sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, bu kez sürpriz bir görüntüyle gündeme geldi. Magazin D'nin haberine göre, Bodrum'da tatil yapan Demir, kenarında bir kadınla samimi bir şekilde objektiflere yakalandı. İkilinin dudak dudağa görüntülenmesi, yeni bir aşkın habercisi olarak yorumlandı.

Ancak dikkat çeken detay, Demir'in yanında görülen gizemli kadının kimliğinin henüz ortaya çıkmamış olması.

Rol aldığı projeler kadar özel yaşamıyla da dikkat çeken Mert Ramazan Demir'in bu yeni ilişkisinin kalıcı olup olmayacağı şimdiden merak konusu.

Mert Ramazan Demir, Bodrum'da gizemli aşkıyla dudak dudağa yakalandı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yalı çapkını olmuş Bodrum çapkını. Hayat onlara güzel tatil yap, ye, iç, eğlen çak yat.

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Haber YorumlarıMehmet:

Aman ne önemli bir haber.

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

bırakın bu "cap cup" işlerini..!

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