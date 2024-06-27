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Mert Demir, ilk Harbiye konserinden elde ettiği geliri kız öğrencileri için bağışladı

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Önceki akşam Harbiye'de ilk konserini veren başarılı şarkıcı Mert Demir, geceden elde ettiği gelirini kız öğrencilere eğitim bursu olması için İstanbul Vakfı'na bağışladı.

Şarkılarının yanı sıra son günlerde oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk konserini verdi. Demir, 4 saat içinde biletlerinin tükendiği konserin gelirini de bağışladı.

BÜYÜT HAYALLERİ'Nİ PROJESİNE DESTEK

Serenay Sarıkaya başta olmak üzere ünlü isimlerin akın ettiği konserde yaklaşık 5 bin kişi Demir'in şarkılarına eşlik etti. 2 saat boyunca aralıksız şarkı söyleyen Mert Demir, 28 Haziran'da çıkaracağı "Ölüyorum Anla" isimli şarkısını da ilk kez söyledi. Ünlü isim, biletleri 4 saat içinde tükenen konserinin gelirini de kız öğrencilere eğitim bursu olması için İstanbul Vakfı'nın 'Büyüt Hayallerini' projesine bağışlayarak alkış topladı.

Mert Demir'in Ateşe Düştüm, Acı Veriyor, Cehennemin Dibi ve Gözlerime Bak gibi sevilen şarkılarını söylediği konserde Serenay Sarıkaya da kurtlarını döktü. Mert Demir, 22 Temmuz ve 10 Ağustos'ta yine Harbiye'de sahne alacak.

Mert Demir, ilk Harbiye konserinden elde ettiği geliri kız öğrencileri için bağışladı

Mert Demir, ilk Harbiye konserinden elde ettiği geliri kız öğrencileri için bağışladı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

İstanbul Vakfı Mert Demir Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Baran Hakan:

erkeklere yok mu. nerde eşitlik

3
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hasan kendır:

Aynen erkek çocuklarınada sen yardım et dıye beklıyoruz

yanıt0
yanıt0
Alkurt:

HELAL OLSUN MERT

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