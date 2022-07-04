Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı - Haberler

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Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Seda Sayan, 24 Nisan'da nikah masasına oturduğu müzisyen Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesinin yanına gitti. Sosyal medya hesabından kayınvalidesiyle fotoğrafını paylaşan Sayan'ın "Canım Hicom" yazması dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Sayan, önceki gün de kendisinden 25 yaş küçük olan eşinin ailesini ziyaret etti.

KAYINVALİDESİYLE İLK FOTOĞRAF

7. evliliğini yapan ünlü sanatçı Seda Sayan, düğününe gelemeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmek için Mersin'e gitti. Mersin'de eşinin ailesini ziyaret eden Sayan kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınladı. Yaptırdığı estetiklerle yaşıtlarına meydan okuyan Sayan, kayınvalidesiyle pozuna "Canım Hicom" notunu düştü.

Sayan, Ökten'in 11 yaşındaki oğlu Artur ile ilk defa bir araya geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Seda Sayan, Artur'la olan pozlarını da yayınladı.

Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı

Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı

Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı

Mersin'e el öpmeye giden Seda Sayan, kayınvalidesiyle ilk pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Çağlar Ökten Seda Sayan Magazin Haberler

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