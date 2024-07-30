Üye Girişi
Haberler

Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ailesiyle Mersin'de tatil yapan oyuncu Mustafa Üstündağ, bazı turistlik yerlerin işletmesini özel şirkete devreden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sitem etti. Biletlerin euro olarak satıldığını söyleyen oyuncu "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım" dedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz aylarda gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturan Mustafa Üstündağ, Mersin'de turistlik bir yere girerken yaşadığı euro ile bilet satışına tepki gösterdi.

"MERSİN'İN EURO BÖLGESİNE BAĞLANDIĞINI BİLMİYORDUM"

Instagram hesabından hem TC kimliğini hem de euro ödeyerek girmek istediği Cennet-Cehennem mağaralarının biletlerini yayınlayan oyuncu "Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım. Çünkü Mersin'in ben euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum. Bunlar da Kültür Bakanlığı'nın üzerlerinde euro ibaresi olan 4 tane bilet. Dün gittiğimde Cennet – Cehennem 435 liraydı. Haftaya gelirseniz 550 lira verebilirsiniz. Çünkü euro olarak alıyorlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bir şirkete devretmiş burayı" diyerek bakanlığın hesabını etiketledi.

Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım

Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım

Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım

Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Üstündağ Mersin Tatil Turizm Magazin Yaşam Haberler

Kayseri'de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü

Kayseri'de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü

 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı

 Muğla'da kadın sığınma evi talebinde bulunan kadın PKK/KCK üyesi çıktı

Muğla'da kadın sığınma evi talebinde bulunan kadın PKK/KCK üyesi çıktı

Bakmadan Geçme

Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 30 Temmuz Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? Sokak hayvanları yasası 5. madde nedir? Resmi Gazete bugün (30 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 30-31 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30-31 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30-31 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 30-31 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30-31 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 30-31 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Esenyurt, Başakşehir, Kartal elektrik kesintisi! 30-31 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı elektrik kesintisi! 30-31 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Yıldızname nedir, nasıl bakılır? Yıldızname günah mı, nereden bakılır? Yıldızname hesaplama İsrail NATO üyesi mi? İsrail NATO'da mı, NATO'ya üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
500

Yorumlar (6)

Bidüşün:

Helal olsun üstündağa,

69
3
yanıtYanıtla
Cemal Koyun:

şezlonglar bedava sahiller bedava ören yerleri ve milli parklar bedava diye yaygara yaparlar benim senin gibi saflarda buna inanır silivriye gittim park parası 250 lira şezlong 500 lira istiyorlar bu nasıl iş çözemedim

33
0
yanıtYanıtla
Ömer Can:

sende gidip euro alsaydın utanmasaydın

0
24
yanıtYanıtla
Onder Yildiz:

Euro ile mi maaş alıyorsun?Bozdurun diyorlar yastık altındakileri,euro dolar almayın.Ahber izlemiyon mu sen?

yanıt0
yanıt0
zırzop:

kendi ülkemizde bile paramız geçmiyor

12
0
yanıtYanıtla
Hercai:

Yanlışı var, 2 hafta önce gittim müze kart ile giriliyor, T.C vatandaşı olmayanlara o fiyat

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title