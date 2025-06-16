Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
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Rol aldığı dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Melisa Döngel, Fethiye tatilinden paylaştığı plaj stiliyle sosyal medyada gündem oldu. Kovboy şapkası ve bohem şıklığıyla tarzını konuşturdu.

Boy gösterdiği dizilerdeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen genç oyuncu Melisa Döngel, yaz sezonunu Fethiye'de geçiriyor. Sıcak havanın tadını çıkaran Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabı üzerinden tatil karelerini paylaşan ünlü isim, sadece oyunculuğuyla değil, tarzıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Döngel'in son paylaşımı, hem takipçileri hem de moda dünyası tarafından büyük ilgi gördü.

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Ahşap detaylarla çevrili lüks bir otelin verandasında objektif karşısına geçen Melisa Döngel, yeşil tonlarında tercih ettiği bikini takımı, örgü pareosu ve büyük tokalı kemeriyle bohem şıklığını yansıttı. Kovboy şapkası ve büyük çerçeveli gözlüklerle kombinini tamamlayan genç oyuncu, metalik takılarıyla sahil stiline cesur bir dokunuş ekledi.

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Ayağına giydiği yüksek topuklu terliklerle iddialı duruşunu güçlendiren Döngel'in tarzında retro detaylar da dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni alan kareye "Yazın en stil sahibi ismi" yorumları yapıldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDerunum:

Cesur poz değil, rezil poz…

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