Melis Sezen Miami sahillerini kasıp kavurdu

Oyuncu Melis Sezen, hem iş hem tatil için Miami'ye tatile gitti. Ünlü oyuncu tatilden keyifli karelerini de Instagram hesabından paylaştı.

Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Kanal D'nin ünlü dizisi 'Sadakatsiz'de 'Derin' karakteriyle şöhrete kavuşan Melis Sezen, menajeri Ufuk Ergin ile Miami'ye tatile gitti.

Miami'ye adımını atar atmaz soluğu sahilde alan Melis Sezen düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Melis Sezen'in tatil pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu önceki gün Nurdan- Gökhan Yüzbaşıoğlu'nun Miami'de sahibi olduğu mekanda kahvaltı etti.

Bahar Yazıcı Şer ile ünlü bir restoranda akşam yemeği yedi, gece de çılgın bir partiye katıldı.