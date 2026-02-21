Haberler

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Melek Mosso, abonelik sistemi üzerinden 2.280 aboneye ulaştı. Ünlü şarkıcının bu modelle aylık yaklaşık 100 bin TL gelir elde ettiği iddia ediliyor.

Melek Mosso, abonelik sistemiyle hayranlarına özel içerikler sunuyor. Şarkıcının aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Mevcut abone sayısı 2.280'e ulaşan Mosso'nun bu gelir modelinden aylık yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor.

Hayranları, abonelik sistemini kullanarak ünlü sanatçının içeriklerine daha yakın olma fırsatı buluyor. Hayranlarıyla neler paylaşacağı merak ediliyor.

"YANLIŞ BİRİYLE OLMAKTANSA YALNIZ OLMAYI SEÇERİM"

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, model eşi Serkan Sağdıç ile evliliğini ekim ayında tek celsede bitirdi. Geçtiğimiz günlerde özel hayatı hakkında açıklama yapan şarkıcı, "Yanlış biriyle yanlış bir yerde olmaktansa yalnız olmayı tercih ederim. Aşkı aramak değil, karşılaşmak isterim. Aşkı aramıyorum karşılaşacağımı biliyorum" dedi.

