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Melek Mosso, evine gelen 6 bin 700 TL'lik doğal gaz faturasına isyan etti: Hazmedemiyorum, bıktım

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evine gelen 6 bin 700 TL'lik doğal gaz faturasına isyan ederek "Kabul edemiyorum, hazmedemiyorum, bıktım" dedi.

Güçlü sesi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Melek Mosso, evine gelen doğal gaz faturasına tepki gösterdi.

"BEN ÖDEYEYİM DE SİZ NASIL ÖDEYECEKSİNİZ?"

Artan fiyatlara dikkat çeken Melek Mosso, Instagram hesabından evine gelen 6 bin 700 TL'lik doğal gaz faturasını yayınlayarak "Kabul edemiyorum, hazmedemiyorum, bıktım. Gelen zamlar faturama şu şekilde yansımış. Evim büyük evet ama geçen kış kombiyi en köklediğim zaman 3 küsur gelirdi. Gören saray ısıtıyorum sanır. Ben vatandaş olarak bu faturaları ödemek için yaşamak istemiyorum. Şimdi 'paran var ödersin' diyen troller olacaktır. Arkadaşlar bu hepimizin faturasına yansıyan bir durum. Hadi ben ödeyeyim siz nasıl ödeyeceksiniz? Ben onun derdindeyim" ifadelerini kullandı.

Melek Mosso, evine 6 bin 700 TL'lik doğal gaz faturasına isyan etti: Hazmedemiyorum, bıktım

Melek Mosso, evine 6 bin 700 TL'lik doğal gaz faturasına isyan etti: Hazmedemiyorum, bıktım

Melek Mosso, evine 6 bin 700 TL'lik doğal gaz faturasına isyan etti: Hazmedemiyorum, bıktım

Ecem Altan
Ecem Altan
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Melek Mosso Magazin Haberler

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Yorumlar (10)

özen66:

tezek yak

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Harun ÇAĞLAR:

acıdımı melek cim...

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Mahmut Erik:

Devlet tüm imkanları ile konut doğalgazın büyük bir kısmı nı subyanse ediyor yani kendi si ödüyor sen maaşallah villa oturuyor sun gelen faturaya isyan ediyor sun bence evini değiştir 2 1olabilir 700 tly düşer faturan sende rahat edersin devlette

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