Mehmet Dinçerler'le nişanlanan Hadise, konserinde ilk kez fotoğraflarını yayınladı - Haberler

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Mehmet Dinçerler'le nişanlanan Hadise, konserinde ilk kez fotoğraflarını yayınladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan Hadise, geçtiğimiz haftalarda çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalatarak nişan töreni yaptı. Önceki akşam konser veren Hadise, şarkı söylediği esnada ilk kez nişan fotoğraflarını ekrana yansıttı.

Şarkıları ve kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı. Düğün hazırlıklarına başlayan ikili, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Ancak çift, hiçbir yerde nişan görüntülerinin yayınlanmaması için çalışanlara dahi gizlilik sözleşmesi imzalattı. Çiftin nişanından ilk kareler ise Hadise'nin konserinde yayınlandı.

KONSERİNDE NİŞAN FOTOĞRAFLARINI YAYINLATTI

Önceki gün konser veren Hadise, sahnesinde büyük bir sürpriz yaptı. Kendisini ön sıradan izleyen sevgilisinin gözüne bakarak "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" diyen Hadise, şarkı okumaya başladı. Bu esnada da arkasındaki ekranda nişan fotoğrafları yer aldı.

İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nişanından kareler...

Mehmet Dinçerler'le nişanlanan Hadise, konserinde ilk kez fotoğraflarını yayınladı

Mehmet Dinçerler'le nişanlanan Hadise, konserinde ilk kez fotoğraflarını yayınladı

Mehmet Dinçerler'le nişanlanan Hadise, konserinde ilk kez fotoğraflarını yayınladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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