Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığının perde arkası! Murda ile samimi dansı ailede kriz çıkardı

Magazin Haberleri

Yarın Beykoz Adliyesi'nde görülecek olan duruşmayla 5 aylık evliliklerini bitirmeye hazırlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in rapçi Murda yüzünden tartıştıkları ileri sürüldü. Hadise'nin düet yaptığı Murda ile samimi şekilde dans etmesinden Dinçerler'in ailesi, şarkıcıya "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı konuşuluyor.

30 Nisan'da nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanacak. Psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle boşanmak isteyen Hadise'nin Dinçerler'in ailesiyle sorun yaşadığı ileri sürüldü.

Boşanma anlaşmasında altınlar yüzünden Hadise'ye tepki gösteren Dinçerler "Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter" demişti. Altınlar konusunda anlaşan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma sebebine dair yeni iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre; Hadise'nin, klibinde ve konserinde rapçi Murda'yla samimi görüntüler vermesine, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdi. İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı konuşulanlar arasında. Ailenin, Hadise'ye "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı şarkıcının da yapılan birçok baskıya dayanamayıp ayrılmaya karar verdiği iddia edildi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığının perde arkası! Murda ile samimi dansı ailede kriz çıkardıHadise ve Murda

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" diyerek Mehmet Dinçerler ile boşanacaklarını duyurdu. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.

Hadise'nin "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına cevap veren Mehmet Dinçerler ise "Son aylardaki konserlerinde ve çalışma ortamlarında, yanında olma isteklerim karşılıksız bırakıldı. Sahnede yaptığı şovlarıyla ilgili paylaşımlarının, kendisine karşı kamuoyunda bir algı oluşturmak üzere tasarlandığı düşüncesi doğmuştur" dedi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığının perde arkası! Murda ile samimi dansı ailede kriz çıkardı

Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığının perde arkası! Murda ile samimi dansı ailede kriz çıkardı

Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığının perde arkası! Murda ile samimi dansı ailede kriz çıkardı

Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığının perde arkası! Murda ile samimi dansı ailede kriz çıkardı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Mehmet Dinçerler Belçika Türkiye Hadise Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title