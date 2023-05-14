Mehmet Aslantuğ, boşanma kararı aldığı 27 yıllık eşi Arzum Onan'ın Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye İşçi Partisi'nde milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta boşanacağı 27 yıllık eşi Arzum Onan'ın Anneler Günü'nü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslantuğ, "Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil. Onlara, bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen; direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye" dedi. Onan da paylaşıma "Canım benim" yorumunu yaptı.

27 yıl nikah masasına oturan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanma kararı aldı. 29 Mayıs'ta tek celsede boşanacak olan Aslantuğ, Anneler Günü'nde eşine özel paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"GÜZEL KILDIĞINIZ HER ŞEYE"

Anneler Günü'nün yanı sıra Türkiye İşçi Partisi Muğla milletvekili olduğu için seçim heyecanı yaşayan Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabında eşi ve oğlunun yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aslantuğ, "Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil; onlara, bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen; direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye. Anne olsanız da, olmasanız da" ifadelerini kullandı.

ARZUM ONAN'DAN YORUM

Boşanma kararı almalarına rağmen arkadaş kalacaklarını dile getiren Arzum Onan, eşinin Anneler Günü paylaşımına sessiz kalmayarak "Canım benim" yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.

29 MAYIS'TA BOŞANACAKLAR

Mehmet Aslantuğ'dan psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağı ileri sürülen Arzum Onan, 6 Mayıs'ta Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak 29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyurdu. Haklarında çıkan psikolojik şiddet iddiasını yalanlayan Onan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Net söylüyorum; bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet'i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım."

"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez" dedim. Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim. Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek! Sevgiyle, sükunetle…"