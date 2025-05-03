Mehmet Ali Erbil'in eski aşkı Nevide Çiçek'ten şok açıklama: Affettiğime çok pişmanım

Nevide Çiçek, Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişkinin detaylarını samimi ifadelerle paylaşarak, Erbil'i maddi çıkarlar için sevmediğini vurguladı. Ancak ilişkide yaşanan gelişmeler sonrası, ünlü şovmeni affettiği için büyük bir pişmanlık duyduğunu söyledi. Çiçek, "Ben Mehmet Ali'yi Gülseren gibi parası için değer vermedim veya sevmedim. Ben onu cidden kendisi olduğu için sevdim. Mehmet Ali Erbil çok çapkın bir kişi ama asla bir sapkınlığını görmedim" ifadelerini kullandı.

"AYIRILIK SONRASI BANA ULAŞTI"

Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan ile ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Çiçek, "Bana barışmak istediğini söyledi. Ben de ona açık bir şekilde 'Gülseren Ceylan'ı tamamen hayatından çıkardın mı?' diye sordum. Mehmet Ali de 'Evet tamamen çıkardım' dedi" şeklinde konuştu.

"DUYUDUKLARIMDAN SONRA EVİ TERK ETTİM"

Ancak sonrasında olayların beklemediği şekilde geliştiğini anlatan Nevide Çiçek, "Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'ın kendisine yönelttiği iftiraları bana anlattı. İki gün boyunca zaten bu konuları konuştuk. Daha sonra aramızda tartışmalar yaşandı ve Mehmet Ali'nin yeniden Gülseren Ceylan'a yakın kişilerle iletişim kurduğunu öğrendim. Bunun üzerine Mehmet Ali'nin evini terk ettim" dedi.

"SULH ARAYIŞI İHTİMALİ AĞIR BASIYOR"

Mehmet Ali Erbil'in eski aşkı Nevide Çiçek'in, Erbil'in yeniden eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın çevresiyle iletişim kurduğunu belirtmesi üzerine, program sunucusu Kalaycıoğlu, dikkat çeken bir yorum yaptı. Kalaycıoğlu, yaşananlara ilişkin şunları söyledi: "Bunu şimdi ben söylüyorum; tamamıyla benim iddiam olsun bu. Eğer ortalıkta mahallede yangın varken, sana uzaklaştırma kararı aldıran, hakkında türlü iftiralar ortaya atan biri varsa ve sen hâlâ üçüncü kişiler aracılığıyla o kişiyle iletişim kuruyorsan, üstelik hayatında başka biri varken bunu yapıyorsan, ortaya atılan bu iddiaları, mahkeme kararlarını ve suçlamaları sulh arayışı ya da bir ateşkes sağlamak için yapmış olabilirsin. Bu ihtimal ağır basıyor."

"ÇOK PİŞMANIM"

Programın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu'nun, "Mehmet Ali Erbil'i affettiğine pişman mısın?" sorusunu yanıtlayan Nevide Çiçek, "Bu sefer gerçekten Mehmet Ali'yi affettiğim için çok pişmanım. Benim işim var, mesleğim var. Kendi ayaklarımın üstünde durabiliyorum. Mehmet Ali Erbil'e ihtiyacım yok" açıklamasında bulundu.

TEKRAR BARIŞIRSA AİLESİ TERK EDER

Çiçek ayrıca, Erbil'in tekrar Gülseren Ceylan ile barışması durumunda tüm ailesini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Bu açıklamalar sonrası Erbil'in nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu.