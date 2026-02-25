Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti

Sürekli küsüp barışan ve cinsel hayatlarına dair her detayı paylaşan Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden sürpriz karar.

İŞTE BOŞANMANIN GEREKÇESİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın evliliği resmen bitti. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çiftin, "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle boşandığı ifade edildi.

EVLİLİK 7 AY SÜRDÜ

Yaklaşık 7 ay önce dünyaevine giren ikilinin davası tek celsede sonuçlandı. Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil'i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.

DAHA ÖNCE DE BOŞANMA AŞAMASINA GELMİŞLERDİ

Çift daha önce de boşanma aşamasına gelmiş, ancak kararlarından vazgeçerek evliliklerine bir şans daha vermişti. Son kararla birlikte Erbil ve Ceylan'ın 7 aylık evliliği resmen sona erdi.

GÜLSEREN CEYLAN SON OLARAK KAPANMA KARARI ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ramazan ayı dolayısıyla tesettüre girdiğini açıklayan Gülseren Ceylan, Instagram hesabında "abonelik" sistemini devreye almıştı. Bu adımla birlikte Ceylan'ın özel paylaşımlarını görmek isteyen takipçilerinin belirli bir ücret ödemesi gerekecek.

Ramazan ayına yönelik manevi içeriklerin ardından gelen ücretli üyelik kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu uygulamayı dijital platformların doğal bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise manevi paylaşımların hemen ardından gelen bu ticari adımı eleştirdi.

