Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik ettikleri gerekçesiyle aralarında sosyal medya fenomeni ve ünlü isimlerinde olduğu 23 kişi hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in olduğu şüpheliler gözaltına alındı.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıda ifade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İki isim hakkında da çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi.

MEHMET ALİ ERBİL: BU ADAMLAR BENİ ÖLDÜRÜRDÜ

Ev Hapsi kararı ile serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erbil, Malta'ya hastalara yardım etmek için çağrıldıklarını ifade etti. Erbil, "Gittiğimiz Malta'da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar ve ben o canlı yayında 'Sanal kumar oynamadım ve tasvip etmiyorum' dedim. Böyle bir yere reklam için gitseydim, bu cümleyi kurduğum için bu adamlar beni öldürürdü" dedi.

Erbil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kendi sosyal medya hesaplarımdan, yasa dışı bahisle ilgili defalarca 'İtibar edilmemesi gerektiğini' söyledim. Gittiğimiz Malta'da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar ve ben o canlı yayında 'Sanal kumar oynamadım ve tasvip etmiyorum' dedim. Böyle bir yere reklam için gitseydim, bu cümleyi kurduğum için bu adamlar beni öldürürdü.

"ÇOK PİŞMANIM"

Böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Sanal kumarın parçası olmadığım halde beni bu platformun içindeymiş gibi göstermeye çalıştılar. Biz gereken uyarıyı 4 Temmuz'da yapmıştık. Yasa dışı kumarın ne kadar tehlikeli olduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Bunun bir parçası olmayacağımızı duyurmuştuk. Benim sesimi kullanarak habersiz reklam yapmışlar.

"AÇILIŞ İÇİN GİTTİK, KENDİMİZİ ÖYLE BİR ORTAMIN İÇİNDE BULDUK"

Bir açılış için Serdar Ortaç ile Malta'ya gittik. Kendimizi öyle bir ortamın içinde bulduk, canlı yayında. Bize hastalara yardım edeceksiniz dediler. Kanser ve MS hastalarına yardım etmeye çalıştık ama onlar işi başka taraflara götürdüler. Bu iş başka tarafa gittiği için kendim ifade ettim. Ben hayatımda yasa dışı kumar oynamadım. Tişörtlerini de giymemizi söylediler ama biz kabul etmedik. Yanımızdaki sunucular giyiyordu ama biz asla böyle bir şeyi kabul etmedik.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.