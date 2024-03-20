Megan Fox, bir çok estetik ameliyat yaptırdığını itiraf etti ve estetik yaptırmaya devam edeceğini söyledi

Uzun süredir estetik yaptırıp yaptırmadığı tartışma konusu olan Megan Fox, çeşitli estetik ameliyatları için bıçak altına yattığını doğruladı ve bundan sonra da estetik ameliyat olmaya devam edeceğini söyledi.

'Büyük göğüslere sahip oldum ve şimdi daha iyi bir popoya sahip olmak istiyorum.' dedi.

Yıllardır, Transformers yıldızı olan 37 yaşındaki Fox, sürekli değişen görünümüyle hayranlarını şaşırttı, ancak sürekli spekülasyonlar arasında sessiz kaldı.

Özellikle, geçen ay bir Super Bowl sonrası partisindeki büyük ölçüde farklı görünümü, son zamanlarda ne yaptığını merak eden bir çılgınlığa neden oldu.Plastik cerrahlar, burnunda, yanak dolgusunda ve kaşlarında işlem yaptırdığına inanıyorlardı.

Şimdi, üç çocuk annesi olan Fox, ne tür kozmetik prosedürlerden geçtiğini açıkladı.Vücuduna sığabilen 'büyük göğüsler için' 30.000 dolar harcadığını belirtti.

Ancak Fox, çok zayıf olduğu için karnından yağ aldırmadığını söyleyerek, yağ aldırdığı iddiaları reddetti.

İronik olarak, ameliyat sonuçlarını sevdiğini itiraf etmesine rağmen ve insanların kendisini 'bir sirk manyağı gibi' görmesini istemesine rağmen, genel anestezi korkusundan dolayı birçok ortak prosedürden kaçındığını açıkladı.

Call Her Daddy podcast'inde konuşurken, yüzüne yapılan işlemleri açıkladı; dolgu ve botoks yaptırdığını, ancak bir yüz germeve kollajen üretimini uyarıcı cerrahi olmayan prosedürleri yaptırmadığını söyledi.

Fox, "Hiçbir şekilde yüz germe yapmadım, yanlış kaş kaldırma da yapmadım, iplikler de yapmadım. Bunun sebebi bir ahlaki mesele değil, sadece onlarınbu işlemlerin gerçekten işe yaradığına inanmıyorum.' dedi.

"Dudaklarıma şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şekilde yağ almadım. İnce bir insanım ve yüzümde yeterince yağ yok, bu yüzden sadece yağ koyarım. Hiçbir şekilde liposuction veya vücut şekillendirme yapmadım."

Kendi incelikteki göğsü hakkında konuşurken, "Göğüslerim 21 veya 22 yaşından beri sahte. İlk ve ikinci Transformers arasında yaptırdım onları. Ama aşırıya kaçmadan yaptırdım.

Fox, son olarak vücudunda yeteri derece yağ olması durumunda Brezilya poposu yaptıracağını söyledi.