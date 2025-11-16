Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Liverpool-Tottenham Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya yaptığı sürpriz girişle adını tüm dünyaya duyuran sosyal medya fenomeni Kinsey Wolanski, yıllar sonra çok farklı bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. 27 yaşındaki isim, zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak pilotluk sertifikası aldığını duyurdu.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEĞE DÖKTÜ

Bir dönemin en çok konuşulan sahaya atlama anlarından birinin başrolünde yer alan Wolanski, bu kez gökyüzünde yeni bir sayfa açtı. Toplam 112 saatlik uçuş tecrübesine ulaşarak gerekli barajı geçen fenomen isim, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Eğitimin beklediğinden çok daha yorucu geçtiğini dile getiren Wolanski, "Yıllardır kurduğum hayali sonunda gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ HEDEF: TİCARİ PİLOTLUK

Pilotlukla yetinmeyen Wolanski, kariyerindeki bir sonraki adımın ticari pilotluk lisansı olduğunu belirtti. Bir yandan sunuculuk çalışmalarını sürdüren genç fenomen, eğitim sürecindeki anlarını sosyal medyada paylaşıyor.