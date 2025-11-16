Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı
2019'daki Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya mayoyla girerek dünya çapında adını duyuran fenomen Kinsey Wolanski bu kez bir başarısıyla konuşuldu. Wolanski uzun süredir hayalini kurduğu pilotluk sertifikasını aldığını duyurdu.
- Kinsey Wolanski pilotluk sertifikası aldı.
- Kinsey Wolanski 112 saatlik uçuş tecrübesine ulaştı.
- Kinsey Wolanski ticari pilotluk lisansı almayı hedefliyor.
Liverpool-Tottenham Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya yaptığı sürpriz girişle adını tüm dünyaya duyuran sosyal medya fenomeni Kinsey Wolanski, yıllar sonra çok farklı bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. 27 yaşındaki isim, zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak pilotluk sertifikası aldığını duyurdu.
ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEĞE DÖKTÜ
Bir dönemin en çok konuşulan sahaya atlama anlarından birinin başrolünde yer alan Wolanski, bu kez gökyüzünde yeni bir sayfa açtı. Toplam 112 saatlik uçuş tecrübesine ulaşarak gerekli barajı geçen fenomen isim, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Eğitimin beklediğinden çok daha yorucu geçtiğini dile getiren Wolanski, "Yıllardır kurduğum hayali sonunda gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.
SIRADAKİ HEDEF: TİCARİ PİLOTLUK
Pilotlukla yetinmeyen Wolanski, kariyerindeki bir sonraki adımın ticari pilotluk lisansı olduğunu belirtti. Bir yandan sunuculuk çalışmalarını sürdüren genç fenomen, eğitim sürecindeki anlarını sosyal medyada paylaşıyor.