Mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaştı

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu. 2020 yılında ilk bebeği Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci bebeği Leyla'yı dünyaya getirdi.

DOĞUM SONRASI İLK POZ

Oyunculuğa ara vererek bütün vaktini kızlarına ve eşine ayıran Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medya hesabından da pek paylaşım yapmıyor. Hesabından nadir de olsa paylaşımlar yapan Kobal, doğum sonrası ilk fotoğrafını yayınladı. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan oyuncu, tatil sezonunu açarak kayalıkların üzerinde oturduğu bir fotoğrafını paylaştı. Sinem Kobal'ın emoji koyarak paylaştığı fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.