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Maviye Sürgün kadrosuna bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler sil baştan

Magazin Haberleri

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün kadrosuna dengeleri değiştirecek bir isim katılıyor. Evlilik Hakkında Her Şey'in Sanem'i Gökçe Eyüboğlu dizide Seval Adar karakteriyle kadroya dahil oluyor. Ozan'ın babasıyla evlilik yapan Seval'in Çamlıkkıyı'ya gelişi ortalığı karıştıracak.

Show TV ekranlarında yayınlanan Maviye Sürgün ilk 7 bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin günü Çarşamba'ya alınmıştı. Hafızasını kaybeden Defne'nin, geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan'la ufak bir kasabada karşılaşması dizi severleri merakta bırakmıştı.

Dizinin kadrosuna tüm dengeleri değiştirecek bomba bir isim katıldı. Çamlıkkıyı'da yaşayan Ozan'ın gizemli geçmişinden gelecek Seval Adar karakteri sürpriz gelişmelere yol açacak. Ozan'ın babasıyla evlilik yapan Seval, babasından kalan tüm hakları elde etmek için kasabaya gelecek. Ozan'ın bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu olacak.

Maviye Sürgün kadrosuna bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler sil baştan

Seval karakterini ise ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu canlandıracak. Son olarak FOX dizisi Evlilik Hakkında Her Şey ile karşımıza çıkan Eyüboğlu, bu dizide Sanem karakterini canlandırmıştı. Daha önce "Kadın" dizisinde de oynayan Eyüboğlu'nun diziye getireceği hareket şimdiden çok konuşulacak.

Maviye Sürgün kadrosuna bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler sil baştan

Rol aldığı yapımlarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline gelen Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz fotoğrafları görenleri şaşırmıştı. İzleyenleri güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Eyüboğlu'nun burun estetiği yaptırmadan önceki fotoğrafları Instagram'da gündem oldu. 38 yaşındaki oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Maviye Sürgün kadrosuna bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler sil baştan

Dizinin 8. bölümünde Ozan, Defne'nin gözünün önünde Ricordo'yu zehirleyecek. Ricordo'nun komaya girmesiyle Ozan ve Defne şüpheli haline gelecek. Tüm bunlar olurken Seval'in gelmesi dengeleri değiştirecek. Ozan'ın yeni getirdiği altınları gözüne kesteren Defne'nin adımı tüm güveni sarsacak. Defne'nin tehlikede olduğunu düşünen Ali ise bu ikilinin peşini bırakmayacak.

Maviye Sürgün kadrosuna bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler sil baştan

Maviye Sürgün kadrosuna bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler sil baştan

Maviye Sürgün kadrosuna bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler sil baştan

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Maviye Sürgün Magazin Haberler

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