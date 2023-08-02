Maviye Sürgün kadrosuna bomba transfer! Çamlıkkıyı'da dengeler sil baştan

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün kadrosuna dengeleri değiştirecek bir isim katılıyor. Evlilik Hakkında Her Şey'in Sanem'i Gökçe Eyüboğlu dizide Seval Adar karakteriyle kadroya dahil oluyor. Ozan'ın babasıyla evlilik yapan Seval'in Çamlıkkıyı'ya gelişi ortalığı karıştıracak.

Show TV ekranlarında yayınlanan Maviye Sürgün ilk 7 bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin günü Çarşamba'ya alınmıştı. Hafızasını kaybeden Defne'nin, geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan'la ufak bir kasabada karşılaşması dizi severleri merakta bırakmıştı.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK İSİM KATILDI

Dizinin kadrosuna tüm dengeleri değiştirecek bomba bir isim katıldı. Çamlıkkıyı'da yaşayan Ozan'ın gizemli geçmişinden gelecek Seval Adar karakteri sürpriz gelişmelere yol açacak. Ozan'ın babasıyla evlilik yapan Seval, babasından kalan tüm hakları elde etmek için kasabaya gelecek. Ozan'ın bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu olacak.

GÖKÇE EYÜPOĞLU CANLANDIRACAK

Seval karakterini ise ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu canlandıracak. Son olarak FOX dizisi Evlilik Hakkında Her Şey ile karşımıza çıkan Eyüboğlu, bu dizide Sanem karakterini canlandırmıştı. Daha önce "Kadın" dizisinde de oynayan Eyüboğlu'nun diziye getireceği hareket şimdiden çok konuşulacak.

ESTETİKSİZ HALİNİ GÖREN TANIYAMAMIŞTI

Rol aldığı yapımlarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline gelen Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz fotoğrafları görenleri şaşırmıştı. İzleyenleri güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Eyüboğlu'nun burun estetiği yaptırmadan önceki fotoğrafları Instagram'da gündem oldu. 38 yaşındaki oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı.

OZAN VE DEFNE ŞÜPHELİ OLACAK

Dizinin 8. bölümünde Ozan, Defne'nin gözünün önünde Ricordo'yu zehirleyecek. Ricordo'nun komaya girmesiyle Ozan ve Defne şüpheli haline gelecek. Tüm bunlar olurken Seval'in gelmesi dengeleri değiştirecek. Ozan'ın yeni getirdiği altınları gözüne kesteren Defne'nin adımı tüm güveni sarsacak. Defne'nin tehlikede olduğunu düşünen Ali ise bu ikilinin peşini bırakmayacak.