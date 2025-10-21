Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı. Duruşmayı takip eden şarkıcı Ece Seçkin, verilen karar sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul Kadıköy'de, kaykay malzemeleri almak için gittiği tarihi Salı Pazarı'nda bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, mahkeme sanıklar hakkında hükmünü verdi.

İKİ SANIĞA 24 YIL HAPİS , İKİSİNE BERAAT

Yargılanan dört sanıktan B.B. ve U.B., "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların pişmanlık göstermediğini belirterek cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Diğer iki sanık M.A.D. ve A.Ö. ise beraat etti.

Savcı, önceki duruşmada mütalaasını açıklayarak, iki sanık için "çocuğun kasten öldürülmesi", diğer iki sanık için ise "cinayete yardım" suçundan en ağır cezayı talep etmişti. Ayrıca, takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmaması yönünde görüş bildirmişti.

ECE SEÇKİN'DEN DUYGUSAL DESTEK

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez, duruşmaya katılarak acılı aileye destek verdi. Kararın açıklanmasının ardından Seçkin'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Sanatçının duygusal tepkisi, salondaki herkesi derinden etkiledi.