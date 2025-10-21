Haberler

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı
Haber Videosu

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı. Duruşmayı takip eden şarkıcı Ece Seçkin, kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarına hâkim olamadı. İki sanığa 24 yıl hapis cezası verilirken, iki sanık ise beraat etti.

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı. Duruşmayı takip eden şarkıcı Ece Seçkin, verilen karar sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Kadıköy'de, kaykay malzemeleri almak için gittiği tarihi Salı Pazarı'nda bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, mahkeme sanıklar hakkında hükmünü verdi.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

İKİ SANIĞA 24 YIL HAPİS , İKİSİNE BERAAT

Yargılanan dört sanıktan B.B. ve U.B., "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların pişmanlık göstermediğini belirterek cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Diğer iki sanık M.A.D. ve A.Ö. ise beraat etti.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Savcı, önceki duruşmada mütalaasını açıklayarak, iki sanık için "çocuğun kasten öldürülmesi", diğer iki sanık için ise "cinayete yardım" suçundan en ağır cezayı talep etmişti. Ayrıca, takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmaması yönünde görüş bildirmişti.

ECE SEÇKİN'DEN DUYGUSAL DESTEK

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez, duruşmaya katılarak acılı aileye destek verdi. Kararın açıklanmasının ardından Seçkin'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Sanatçının duygusal tepkisi, salondaki herkesi derinden etkiledi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.