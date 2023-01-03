Masterchef Türkiye... 4.FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te 4.finalist yani 4.ceketi giyecek yarışmacı belli oldu. 2 Ocak Masterchef yayınında Kıvanç ve Burak Kaya, finalist olmak için kıyasıya rekabet ettiler. Fatih Tutak, yarışmaya konuk olarak katıldı.

Masterchef'te ceketler için yarış tüm hızıyla devam ediyor. 2 Ocak Masterchef bölümünde 4. finalist olmak için Burak Kaya ve Kıvanç yarıştılar.

Massterchef'e 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak olarak geldi. Tutak, yarışmacılar için uskumru dolması tarifini verdi.

MASTERCHEF'TE FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te son ceketi yani 4.ceketi almak için Burak Kaya ve Kıvanç yarıştılar.

Yarışmacılar yemekleri hazırladılar ve sonrasında jüri üyeleri puan verdiler.

2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak, Masterchef'e konuk olarak geldi ve yarışmacılar için uskumru dolması tarifi verdi.

Kıvanç ve Burak Kaya uskumru dolması tabağını hazırladılar.

Kıvanç 46 puan, Burak Kaya ise 40 puan aldı ve Kıvanç Masterchef'in 4.finalisti oldu.

Burak Kaya, Masterchef'e 5.olarak veda etti.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER? Masterchef'te ilk ceketi alan isim Metin olmuştu. Ayaz, Görkem ve Kıvanç ise diğer finalistler oldu.