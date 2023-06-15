MasterChef'ten ayrıldığı konuşulan Somer Sivrioğlu, 1 ay sonra çekimlere dahil olacak

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef All Star dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Yıllardır yarışmanın jüri kadrosunda bulunan ve yeni bölümlerde yer almayan Somer Sivrioğlu'nun yurt dışındaki mekanının başında olduğu ve 1 ay sonra yarışmaya dahil olacağı açıklandı. Sivrioğlu da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Evimdeyim, MasterChef All Star başlıyor" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, "All Star" formatı ile dün akşam ekrana döndü. Uzun yıllardır yarışmanın jüri kadrosunda olan Somer Sivrioğlu'nun yeni sezon çekimlerinde olmaması akıllara ayrılık iddiasını getirdi. Çıkan ayrılık iddiasının ardından hem Sivrioğlu'ndan hem de diğer jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan açıklama geldi.

"EVİMDEYİM"

Yarışmanın yeni bölümü yayınlanmadan Instagram hesabından paylaşım yapan Sivrioğlu, "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda bin bir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır. Evimdeyim MasterChef Türkiye All Star başlıyor" ifadelerini kullandı.

YALÇINKAYA: SOMER 1 AY ARAMIZDA OLMAYACAK

Yarışmanın ilk bölümünde Somer Sivrioğlu'nun neden kadrodan yer almadığıyla ilgili konuşan Mehmet Yalçınkaya ise "Somer yurt dışındaki yeni mekanının başında duruyor. 1 ay sonra aramızda olacak. Onun yokluğunda da 4 hafta boyunca konuk şeflerimiz bize eşlik edecek" dedi. Yalçınkaya'nın açıklamasının ardından görüntülü olarak yarışmaya bağlanan Sivrioğlu, yakın zamanda döneceğini belirterek yarışmacılara başarılar diledi.