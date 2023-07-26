MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya kazan kaldırdı! Acun Ilıcalı'ya seslenip zam istedi

Bu sezon farklı bir formatla izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye All Star'ın son bölümüne, Mehmet Yalçınkaya'nın sözleri damga vurdu. Ünlü şef "Buradan patrona seslenmek istiyorum" diyerek zam istediğini söyledi.

BÜYÜK MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılar şeflerinden geçer not almak için büyük çaba sarf ediyor.

SON BÖLÜME AÇIKLAMASI DAMGA VURDU

Yarışmanın son bölümünde ise ilginç anlar yaşandı. yarışmada Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanan ile birlikte jüri görevini üstelenen Mehmet Yalçınkaya'nın, dokunulmazlık oyunu sırasında yaptığı açıklama gündem oldu.

"ZAM İSTİYORUM, YETER"

Danilo Şef'in çekimlere gelmemesi üzerine Mehmet Şef, All Star'ın ilk günlerinde olmayan Somer Şef'i de olaya dahil ederek, şakayla karışık sitemde bulundu. Ünlü şef "Dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Ben yine aynı kaderi yaşıyorum. Buradan patrona dönmek istiyorum. Birisi yine yok. Birisi dört hafta gelmez, birisi dükkana gitmiş. Efendim ben zam istiyorum. Zam istiyorum, yeter." dedi.

GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Bu sözlerin ardındankamera MasterChef ve Survivor gibi yapımların önemli isimlerinden olan, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yol arkadaşlarından İrem Kanan'a çevrildi. Kanan, Mehmet Şef'in esprili sitemine gülerek karşılık verdi.