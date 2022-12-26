Magazin gündemine damga vuran olaylar belli oldu! Gülşen, listenin zirvesinde yer aldı

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok konuşulan magazin olaylarını analiz etti. Listenin başında ise imam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 4 gün hapis yatan Gülşen geldi. Listenin ikinci sırasında ise bu yıl evlenip 4 ay sonra tek celsede boşanan Hadise ve Mehmet Dinçerler geldi.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2022 yılında en çok haber konusu olan magazin olaylarını sıraladı.

GÜLŞEN VE HADİSE ZİRVEDE

10 olayın yer aldığı listenin başında 18 bin 253 haberle Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 4 gün hapis yatması geldi. Sözlerinden dolayı ülkenin gündemine oturan ünlü şarkıcı, 336.121.600 okunma sayısına ulaştı. Gülşen'i ise 14 bin 742 haberle Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlendikten 4 ay sonra olaylı bir şekilde boşanması takip etti. İkiliyle ilgili haberler 111.413.196 okunma sayısına ulaştı.

KIVANÇ TATLITUĞ LİSTENİN 3. SIRASINDA

2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olması 7 bin 926 habere konu olarak listenin 3. sırasında yer alırken 235.993.356 okunma sayısına ulaştı. Listenin 4. sırasında ise 7 bin 16 haberle kendisinden Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturması yer aldı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in ise 131.551.297 okunma sayısı bulunuyor.

MÜGE ANLI DA LİSTEDE

Başarılı sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu mekanda kurşunlanarak öldürülmesi 6 bin 471 habere konu olurken 41.812.251 okunma sayısına ulaştı. Listenin 6. sırasında ekranların başarılı sunucusu Müge Anlı'nın İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturması yer aldı. 7. sırada ise 5 bin 640 haberle oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un dillere destan bir düğünle evlenmesi yer aldı.

CÜNEYT ARKIN'IN ÖLÜMÜ LİSTENİN 10. SIRASINDA

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in Bodrum'da trafik kazası geçirdiği araçta sıkışması ve günlerce sağlık sorunlarıyla mücadele etmesi de 4 bin 920 haberle listenin 8. sırasında. Merve Boluğur'un Mert Aydın ile evlendikten 53 gün sonra tek celsede boşanma olayı da 4 bin 439 haberle listenin 9. sırasında yer aldı. Listenin son sırasında ise 4 bin 429 haberle Türk tiyatrosunun usta ismi Cüneyt Arkın'ın ölümü geliyor.