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Mabel Matiz balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu yayınladı, takipçileri beğeni yağdırdı

Magazin Haberleri

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından mayıs ayında çektiği fotoğrafları yayınladı. Matiz'in paylaşımları arasında iç çamaşırlı bir fotoğrafının da bulunması şaşırttı. Şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Şarkıları ve kendine has tarzıyla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak mayıs ayında çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZ

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Mabel Matiz paylaştığı fotoğrafların başında Melike Şahin'in düğünü geldi. Uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisiyle sessiz sedasız evlenen Melike Şahin'i nikahın yalnız bırakmayan Matiz, Hazal Kaya'nın da bulunduğu bir fotoğraf yayınladı. Paylaşımında arkadaşlarıyla çektirdiği pozları yayınlayan Matiz, bir de balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu paylaştı.

Mabel Matiz balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu yayınladı, takipçileri beğeni yağdırdı

Mabel Matiz balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu yayınladı, takipçileri beğeni yağdırdı

Mabel Matiz balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu yayınladı, takipçileri beğeni yağdırdı

Mabel Matiz balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu yayınladı, takipçileri beğeni yağdırdı

Mabel Matiz balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu yayınladı, takipçileri beğeni yağdırdı

Mabel Matiz balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu yayınladı, takipçileri beğeni yağdırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mabel Matiz Magazin Haberler

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